ОКР рассмотрит рекомендацию РУСАДА по санкциям ВАДА 24 декабря

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию членов не согласиться с решением исполкома ВАДА, сообщается на официальном сайте ОКР.

ОКР, как один из учредителей РУСАДА, на ближайшем заседании исполкома, которое состоится 24 декабря, рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России.

Если общее собрание членов РУСАДА поддержит рекомендацию Наблюдательного совета, то, в этом случае, руководствуясь всемирным антидопинговым кодексом и международным стандартом ВАДА по соответствию, сторонами спора в CAS будут ВАДА и РУСАДА. ОКР имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой могут быть ущемлены последствиями решений ВАДА.

Кроме того, ПКР, общероссийские и международные спортивные объединения, иные организации и отдельные лица, чьи права и интересы так или иначе затронуты, также могут принять участие в судебном разбирательстве в CAS в качестве третьих лиц.

Общее собрание членов РУСАДА состоится в ближайшее время, после чего в сроки, установленные Международным стандартом ВАДА, генеральным директором РУСАДА будет направлено официальное уведомление во Всемирное антидопинговое агентство.

— Считаю, что, с большой долей вероятности рекомендация Набсовета РУСАДА будет принята членами Общего собрания, — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова официальный сайт организации. — Наблюдательный совет — орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути процедуры для Общего собрания членов РУСАДА рекомендация Набсовета носит такой же характер как для ВАДА рекомендации Комитета по соответствию.