ОКР готов помочь федерациям повысить качество работы спортивных федераций

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил по итогам исполкома организации.

— Мы предлагаем дать больше возможностей федерациям реализовать свои полномочия не только в части борьбы за медали, — рассказал Поздняков. — Это антидопинговая работа, международная деятельность, работа специалистов, не связанных с достижением спортивных результатов, но связанных с развитием вида спорта.

Мы предлагаем пересмотреть систему формирования целевых комплексных программ, которые готовят федерации на олимпийский цикл. Предлагается формировать в ОКР единую большую комплексную программу, где были бы расписаны расходные полномочия всех участников. Государство возьмет на себя 80 процентов расходов, остальные 20 процентов — у внебюджетных источников, в том числе ОКР. (Мария Маркова)