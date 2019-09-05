На ВЭФ-2019 прошла сессия «Олимпизм и АТР: взаимное влияние»

В рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке Олимпийский комитет России совместно с Фондом «Росконгресс» организовал сессию по спортивной тематике «Олимпизм и АТР: взаимное влияние».

В этом году обсудить актуальные вопросы развития Олимпийского движения, перспективы и особенности проведения Олимпийских игр в азиатско-тихоокеанском регионе, поделиться опытом организации крупных спортивных соревнований и подготовки спортсменов к ним, на площадке ВЭФ-2019 собрались представители Международного олимпийского комитета и четырех НОКов, главы оргкомитетов Олимпийских игр, президенты международных и национальных спортивных федераций, олимпийские чемпионы, руководители профильных спортивных организаций и средств массовой информации.

Игорь Левитин. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»

Открыл сессию помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, который рассказал о том внимании, которое уделяется в нашей стране развитию спорта и здоровью граждан на самом высоком уровне, а также поблагодарил всех собравшихся за их вклад в ставшее возможным выступление российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхенчхане и ту поддержку, которая была оказана нашей команде.

Станислав Поздняков. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»

Президент ОКР, 4-кратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков в своем выступлении подробно остановился на ключевых аспектах деятельности Олимпийского комитета России в рамках программы содействия подготовке спортсменов-кандидатов на участие в грядущих Играх 2020 года и важности эффективного использования наследия Олимпийских игр с экономической, социальной и спортивной точек зрения.

Перед собравшимися также выступали 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета Пере Миро, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, спортивный директор оргкомитета Токио-2020 Кодзи Мурофуси, президент НОК Республики Корея Ки Хьюн Ли, вице-президент Олимпийского комитета КНР Ли Линвэй, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также руководитель ФМБА Владимир Уйба.