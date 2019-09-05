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На ВЭФ-2019 прошла сессия «Олимпизм и АТР: взаимное влияние»

11:40
Сессия «Олимпизм и АТР: взаимное влияние». Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс» Станислав Поздняков. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс» Игорь Левитин. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»
Сессия «Олимпизм и АТР: взаимное влияние». Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»

В рамках 5-го Восточного экономического форума во Владивостоке Олимпийский комитет России совместно с Фондом «Росконгресс» организовал сессию по спортивной тематике «Олимпизм и АТР: взаимное влияние».

В этом году обсудить актуальные вопросы развития Олимпийского движения, перспективы и особенности проведения Олимпийских игр в азиатско-тихоокеанском регионе, поделиться опытом организации крупных спортивных соревнований и подготовки спортсменов к ним, на площадке ВЭФ-2019 собрались представители Международного олимпийского комитета и четырех НОКов, главы оргкомитетов Олимпийских игр, президенты международных и национальных спортивных федераций, олимпийские чемпионы, руководители профильных спортивных организаций и средств массовой информации.

Игорь Левитин. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»
Игорь Левитин. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»

Открыл сессию помощник Президента Российской Федерации, заместитель председателя совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин, который рассказал о том внимании, которое уделяется в нашей стране развитию спорта и здоровью граждан на самом высоком уровне, а также поблагодарил всех собравшихся за их вклад в ставшее возможным выступление российских спортсменов на Играх 2018 года в Пхенчхане и ту поддержку, которая была оказана нашей команде.

Станислав Поздняков. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»
Станислав Поздняков. Фото Евгений Лучинский, «Росконгресс»

Президент ОКР, 4-кратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков в своем выступлении подробно остановился на ключевых аспектах деятельности Олимпийского комитета России в рамках программы содействия подготовке спортсменов-кандидатов на участие в грядущих Играх 2020 года и важности эффективного использования наследия Олимпийских игр с экономической, социальной и спортивной точек зрения.

Перед собравшимися также выступали 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, заместитель генерального директора Международного олимпийского комитета Пере Миро, президент Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, спортивный директор оргкомитета Токио-2020 Кодзи Мурофуси, президент НОК Республики Корея Ки Хьюн Ли, вице-президент Олимпийского комитета КНР Ли Линвэй, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, а также руководитель ФМБА Владимир Уйба.

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