Министры спорта Кореи и КНДР обсудят совместную заявку на летнюю Олимпиаду 2032 года

Министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван и министр спорта КНДР Ким Иль Гук 15 февраля планируют провести деловые переговоры, касающиеся совместной заявки Юга и Севера Кореи на проведение летней Олимпиады 2032 года, с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, сообщает ТАСС.

– На встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся совместной заявки Юга и Севера Кореи на проведение летней Олимпиады 2032 года в Сеуле и Пхеньяне, – приводит текст заявления южнокорейского Минкульта ТАСС.

Накануне в Швейцарии состоялись подготовительные трехсторонние переговоры на рабочем уровне.

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