Кожевников обвинил Баха в предательстве спорта: «Своего мнения у него нет!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Вячеслава Фетисова, который заявил, что припечатал бы президента МОК Томаса Баха к хоккейному борту.

«Я полностью согласен с Вячеславом Александровичем. Бах — негодяй! Он не о спорте думает. Он только кого-то слушает, своего мнения у него нет! Бах предал спорт. Тем, чем он сам так долго занимался в жизни», — сказал Кожевников «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.