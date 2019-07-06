Колобков не может поверить, что Бубка и Попов могли получить взятку

Министр спорта РФ Павел Колобков не верит в обвинения в адрес Александра Попова и Сергея Бубки. Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал во время судебного заседания заявил, что в 2009 году передал деньги тогдашнему главе ИААФ Ламину Диаку за голоса в пользу города при выборе места проведения Олимпиады-2016. Диак якобы перераспределил их между членами МОК, включая четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова и главу Олимпийского комитета Украины, олимпийского чемпиона в прыжках с шестом Сергея Бубку.

- Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, - цитирует ТАСС Колобков. - Верю в то, что этическая комиссия МОК во всем разберется. В последнее время мы слышим много различных заявлений и слухов. Жаль, что спорт становится не предметом обсуждения спортивных результатов, а каких-то неспортивных вещей.

Саша и Сергей многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители, менеджеры. Знаю их как кристально чистых ребят и когда они выступали, и когда руководили. Я считаю, что все обвинения абсолютно надуманы, надо узнать конкретно, есть ли что-то кроме этих слов, что якобы что-то передавалось. Пока я кроме этого больше ничего не слышал.