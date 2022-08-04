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Сегодня, 13:58

Картинг могут включить в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Картинг, крикет и карате могут включить в программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США), сообщает Insidethegames.

Представители международных федераций этих трех видов спорта, а также бейсбола, лакросса, брейкинга (одна из разновидностей танцев, отличающаяся от брейкданса, который будет представлен на Играх-2024), кикбоксинга, сквоша и флаг-футбола будут представлять свои программы для МОК в августе.

Самбо, фрисби и текбола нет в списке, несмотря на то что международные федерации этих видов спорта выражали заинтересованность во включении их в Олимпиаду.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Источник: https://www.insidethegames.biz/articles/1126540/cricket-los-angeles-2028
Олимпиада
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