Картинг могут включить в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Картинг, крикет и карате могут включить в программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США), сообщает Insidethegames.

Представители международных федераций этих трех видов спорта, а также бейсбола, лакросса, брейкинга (одна из разновидностей танцев, отличающаяся от брейкданса, который будет представлен на Играх-2024), кикбоксинга, сквоша и флаг-футбола будут представлять свои программы для МОК в августе.

Самбо, фрисби и текбола нет в списке, несмотря на то что международные федерации этих видов спорта выражали заинтересованность во включении их в Олимпиаду.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 21 июля по 6 августа 2028 года.