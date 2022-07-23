Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 11:17

В Лондоне работают над заявкой на проведение Олимпийских игр 2036 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

В мэрии Лондона занимаются над заявкой на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года, сообщает Sky Sports.

«Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон. За последние несколько дней мы видели последствия изменения климата в отношении тепловых волн, травяных пожаров, что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными, мы работаем над этим», — сказал мэр Садик Хан.

Идея пока находится на ранней стадии, для заявки необходимо будет одобрение правительства и Британской олимпийской ассоциации.

1
Читайте также
Арбузная диета: вред или польза
«Золотой мальчик» или сплошная проблема. Иван Игнатьев будет закрывать прошлые скандалы в «Локомотиве» и получать в разы меньше прежнего
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матыцин надеется, что в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 восторжествует разум
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости