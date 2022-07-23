В Лондоне работают над заявкой на проведение Олимпийских игр 2036 года

В мэрии Лондона занимаются над заявкой на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года, сообщает Sky Sports.

«Мы работаем над планом по возвращению Олимпийских игр в Лондон. За последние несколько дней мы видели последствия изменения климата в отношении тепловых волн, травяных пожаров, что нам нужно, так это убедиться, что будущие Игры будут экологичными, мы работаем над этим», — сказал мэр Садик Хан.

Идея пока находится на ранней стадии, для заявки необходимо будет одобрение правительства и Британской олимпийской ассоциации.