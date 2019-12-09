Станислав Поздняков: «Наказание без доказательств становится новым стандартом санкций в спорте»

Глава Олимпийского комитета России прокомментировал санкции ВАДА в отношении российского спорта

— С сожалением хочу отметить, что итоги исполкома ВАДА были предсказуемы, — отметил Поздняков. — Конечно, мы разочарованы. Решение было обречено после того, как основные тезисы оказались в открытом доступе за две недели до рассмотрения. Это было сделано с целью повлиять на исход исполкома. Юридическое решение об апелляции будет принимать Наблюдательный совет РУСАДА. Я же считаю, что санкции носят неадекватный, нелогичный и унизительный характер. Мы сделаем все возможное, чтобы на Играх в Токио наши спортсмены выступали под российским триколором.

Атлеты, которые выступают в честной борьбе, не нарушая правил, должны делать это на общих условиях. Наказание без доказательств, похоже, становится новым стандартом санкций в спорте. Законы не могут приниматься как кнут для невиновных — особенно по политическим основаниям. Олимпийский комитет России — полноправный участник международного олимпийского движения. Мы исполняем все обязанности и сохраняем свои права, которыми и собираемся воспользоваться для защиты российских спортсменов. (Алена Гребенькова)

Санкции ВАДА в отношении России. Полный список