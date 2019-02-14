Даниил Глейхенгауз: “Решение выполнить четверной прыжок Щербакова приняла сама“

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Анны Щербаковой на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево.

Щербакова выиграла золотую медаль турнира, набрав по сумме короткой и произвольной программ 202,79 балла. При этом на утренней тренировке чемпиона России-2019 упала и получила сильный ушиб бедра.

– Бедро побаливало, поэтому перед выступлением мы выпили обезболивающее и помазали мазью, – сказал Глейхенгауз. – Но решение – идти на четверной прыжок или нет – было за Аней. Я дал ей возможность его принять. Она сказала, что хочет выступать с четверным. И на разминке он у нее дважды получился. Так что падение во время проката – это именно технический сбой, а не какие-то последствия неприятных ощущений в бедре. В любом случае в Москве мы проведем дополнительное обследование и дадим Анне отдохнуть и восстановиться. А затем будем готовиться к чемпионату мира.

– Выступление на фестивале можно считать контрольной тренировкой перед чемпионатом мира?

– Мы ехали в Сараево действительно для того, чтобы лишний раз прокатать программу перед чемпионатом мира среди юниоров. Очевидно, что именно он для Анны является основным стартом в этом сезоне. (Мария Маркова)