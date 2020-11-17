Австралия хочет провести Олимпиаду-2032 в Квинсленде

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на встрече с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом объявил, что власти страны полностью поддерживают заявку Квинсленда на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Twitter МОК.

Штат Квинсленд официально объявил о намерении подать заявку на проведение Игр-2032 в декабре 2019 года. В заявочную кампанию также должны были войти город Брисбен и курортные зоны в Голд-Кост и Саншайн-Кост. Но в мае заявочная кампания была приостановлена в связи с пандемией коронавируса.