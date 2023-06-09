Фигуриста Маринина и балерину Сомову познакомил психолог. Как олимпийский чемпион обрел счастье после личной драмы

История любви Натальи и Максима.

Максим Маринин в 2004 году переживал тяжелые времена: на этапе серии «Гран-при» в Америке он уронил с поддержки свою партнершу Татьяну Тотьмянину. Фигуристка получила сотрясение мозга и множественные гематомы, однако уже через пару недель смогла вернуться на лед. Тем не менее для Маринина эта ситуация обернулась тяжелой психологической травмой. Он винил себя в случившемся и никак не мог оправиться от шока. Ему пришлось обратиться к специалисту за профессиональной помощью. И это не только помогло ему продолжить спортивную карьеру и в дальнейшем стать олимпийским чемпионом, но и обрести любовь.

Травма партнерши

Тотьмянина и Маринин катались вместе с 1996 года. К моменту тяжелейшего падения партнерши они, казалось бы, уже прошли вместе огонь и воду: конфликты, победы, поражения. И их главной целью была победа на Олимпийских играх-2006 года в Турине. Однако тяжелейшая травма Татьяны могла поставить крест на планах фигуристов. Осенью 2004 года в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США на этапе серии «Гран-при» Skate America Тотьямина упала после неудачной поддержки. Она ударилась головой об лед и некоторое время провела без сознания.

Травма оказалась действительно достаточно тяжелой: фигуристка получила сотрясение мозга второй степени и множественные гематомы. Но уже через две недели после произошедшего спортсменка смогла вновь выйти на лед. Хотя со стороны казалось, что падение с трехметровой высоты на лед вполне чревато если не гибелью, то инвалидностью пострадавшей. Как бы то ни было, Маринин винил себя в том, что поставил под угрозу здоровье напарницы, и не мог тренироваться как прежде.

«У фигуристов есть железное правило: если падаешь во время поддержки, партнершу должен держать как угодно, хоть за волосы, но только чтобы она не упала на лед. Пусть падает на тебя, пусть даже ты себе сломаешь руку, ногу, но нельзя ронять партнершу на лед — ведь девочка летит с большой высоты. А я не удержал...», — приводили издание «7 дней» слова фигуриста.

Помощь психолога

Подобная ситуация не устраивала никого: ведь у спортсменов и их тренера была четкая цель — Олимпийские игры. И для продолжения работы Маринину была нужна профессиональная психологическая помощь. Поэтому тренер Олег Васильев, который работал с парой, пригласил в Чикаго к ребятам психолога Елену Дерябину, которая ранее работала с Евгением Плющенко и другими спортсменами. При этом тренер нисколько не винил Маринина в случившемся. Даже наоборот, отмечал, что в спорте, к сожалению, иногда такое происходит. Васильев даже вспомнил свой соревновательный опыт.

«Да, в парном катании случаются падения при поддержках. Я, например, три раза ронял свою партнершу, олимпийскую чемпионку Елену Валову. Но они были удачнее — Лена падала на ноги, на колени, на ребра. Это были совсем другие травмы и падения», — заявил специалист во время пресс-конференции.

Помощь профессионального психолога действительно помогла Маринину. Он отмечал, что после совместной работы со специалистом стал чувствовать себя намного лучше. «Освободился от чувства вины. Убрал свои комплексы в рюкзак и плотно закрыл его — после продолжительной работы с психологом Еленой Дерябиной. И сейчас занимаюсь с ней. Конечно, Елена не может меня всюду за руку водить. Тем более что живет в Москве, а я — в Чикаго. Однако я часто звоню ей, спрашиваю совета», — рассказал Маринин «Советскому спорту».

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Судьбоносная встреча

Специалист Елена Дерябина не только помогла Максиму преодолеть психологическую травму, но и устроить личную жизнь. Именно психолог познакомила Маринина с его будущей возлюбленной. Это произошло на чемпионате мира по фигурному катанию, который в 2005 году проходил в Москве.

Сначала Дерябина рассказала фигуристу об одной из своих клиентов — приме-балерине театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Наталье Сомовой. А затем привела ее на соревнования, в которых участвовал Маринин. Хотя девушка и не особо следила за фигурным катанием до этой встречи.

«Я смотрела чемпионаты, но по фамилиям никого не знала. Лена спросила, нравится ли мне фигурное катание, я ответила утвердительно. Она пригласила меня на чемпионат мира, который проходил в Москве, а после соревнований представила нас друг другу», — рассказала Сомова Ok-magazine.

«Девушек красивых много, а вот духовное родство возникает не с каждой. Мы с Наташей встретились, и я сразу почувствовал, что она мой человек. И рядом, и на расстоянии мы не испытывали дискомфорта. Для меня это было основополагающим моментом, ну а то, что Наташа красавица...», — так вспоминал первую встречу с любимой Маринин.

Фото из личного архива Натальи Сомовой

Любовь без брака

Пара вместе уже 18 лет. Спустя два года после знакомства у влюбленных родился сын Артемий, а в 2012 году дочь, которую назвали Ульяна. Дети уже интересуются деятельностью своих родителей и не исключено, что пойдут по стопам одного из них.

«Артемию Дед Мороз принес коньки, он у нас говорит: «Мальчики не танцуют, мальчики катаются». А Ульяна — фанат театра, ходит в театр с раннего детства, смотрит все постановки, у нее есть свое мнение о каждом балете, и она все знает, что было не так, кто что не так сделал. Даже мне делает замечания «вот если бы ты тут еще коленку дотянула, было бы отлично». Когда не с кем оставить дома — она ходит со мной на работу, в театре чувствует себя как дома, со всеми знакома. Она занимается художественной гимнастикой с прицелом в балет, а вот желания кататься не возникает, то есть выйти на лед, постоять, чтобы папа покружил — да, а самой — нет», — рассказала Наталья localdramaqueen.

Фото из личного архива Натальи Сомовой

И вроде бы все в этой семье идеально, кроме того, что Сомова и Маринин официально не являются супругами: Наталья и Максим до сих пор не сыграли свадьбу. Олимпийский чемпион объясняет это банальной житейской занятостью фигуриста и примы-балерины.

«Потому что все так совпадает... Нет, это все оправдания! Но в этих оправданиях есть частичка истины (смеется). Когда мы познакомились, я жил в Питере, а она — в общежитии в Москве. Когда начался «Ледниковый период», мы стали жить вместе. Сняли квартиру. Появился ребенок. Новые заботы. Неустроенный быт, ничего своего. Потом Наталье от театра дали жилье. Переехали. Только обустроились, второй ребенок. Квартира маленькая, нужна больше. Переехали в другую, вроде вздохнули посвободнее. Но все равно: так получается, что, когда у меня отдых, у нее работа. И наоборот. В этом году единственный месяц, который оказался у нее свободным — август. А мы в августе на «Ледниковом» начинаем репетиции. И так все время. Поэтому я даже не представляю, кто будет чисто организационными свадебными вопросами заниматься», — рассказал Маринин womanhit.

Впрочем, главное, что Сомова и Маринин счастливы вместе. И для этого совершенно неважно, есть ли у них штамп в паспорте.