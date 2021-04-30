США прекращает выдачу виз в Москве. Чем это грозит спортсменам?

Теперь у наших сборных будут проблемы со въездом в Америку. Хотя лазейки есть.

Политические отношения между нашей страной и США напрямую затрагивают и спорт, который, по идее, должен оставаться в стороне. Пик отчуждения пришелся на 1980-е, когда американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве, а СССР отказался ехать в Лос-Анджелес-84. После этого на крайние меры уже никто не шел, хотя неприятные ситуации периодически возникали. По большей части они были связаны с визовыми проблемами. Так, не мог попасть в Штаты на легендарный бой Хабиба и Конора Макгрегора отец россиянина — Абдулманап Нурмагомедов.

Два года назад внезапно подвисла история с визой у теннисистки Светланы Кузнецовой. Из-за этого она не смогла защитить титул на турнире в Вашингтоне и пропустила ряд соревнований, потеряв много рейтинговых очков.

Что случилось?

Посольство США объявило, что с 12 мая прекращает выдачу виз в Москве. Объем консульских услуг сильно сокращен: их будут оказывать только в экстренных случаях гражданам США и в очень ограниченном количестве случаев — иностранцам. По сути, получить американскую визу в России сейчас невозможно.

Новое обострение между странами началось 15 апреля, когда президент Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Они коснулись 16 физических и 16 юридических лиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в выборы. На следующий день Россия ввела против США ответный пакет санкций, который запретил въезд в страну ряду американских дипломатов и чиновников. 21 апреля Россия объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США на таких же условиях выслали из страны десятерых российских дипломатов.

Помимо этого, Россия запретила дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. Притом что Штаты почти весь административно-технический персонал своих дипмиссий за рубежом нанимают в стране пребывания. По сообщению «Коммерсанта», предыдущий раз такие ограничения Москва вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приемах.

Что же делать?

Для простых людей хорошего в этих новостях очень мало, для спортсменов тоже. В США периодически проводятся этапы Кубка мира по лыжам и биатлону и постоянно — по конькам, шорт-треку, бобслею, саням, сноуборду и фристайлу. Плюс «Гран-при Skate America» в фигурном катании, этапы Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, теннисные турниры во главе с US Open. Любители бега мечтают о марафонах в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне. В общем, масса всего. И теперь всех ждут проблемы.

Выход есть. И им уже активно пользовались в последние годы — после того как американские консульства в российских городах приостановили свою деятельность, а московское резко сократило объем выдачи виз. Лазейка в получении визы в других странах. Американская система предусматривает такую возможность. Многие россияне специально ездили в Варшаву или Тбилиси для решения проблемы.

Вот только с Грузией сейчас у нас нет прямого авиасообщения — снова политика. А в Польшу из-за коронавирусных ограничений так просто не попасть. Когда закончится пандемия — никто не знает. Какие у России будут дипломатические отношения с той или иной страной завтра — тоже. И это только заявление на подачу — нет никаких гарантий, что визу в итоге дадут в срок.

Очевидно, что ситуация напряженная. И потери будут точно. В тех же зимних видах спорта, как правило, все визы проставляются накануне сезона. Потому что по ходу него просто некогда. А просчитать летом, кто будет лучше всех готов в условном феврале, сложно. Вот два года назад экс-глава СБР Владимир Драчев признавался, что критерии формирования состава на предстоящие североамериканские этапы предельно простые: у кого есть визы — те и поедут.

Вполне возможно, этим принципом многие федерации будут руководствоваться и в ближайшем будущем.