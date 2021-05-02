«Стрельцов» и жизнь Стрельцова: что не так с фильмом

Картина вышла на экраны в 2020 году. В ней хватает эпизодов, которые вымышлены авторами.

Стрельцов Эдуард Анатольевич

Родился 21 июля 1937 года в Перово (Московская область).

Нападающий. Заслуженный мастер спорта (1957-1958, 1967).

Воспитанник команды «Фрезер» (Перово).

Выступал за «Торпедо» (1954-1958, 1965-1970). Провел 255 официальных матчей в чемпионатах СССР, национальном Кубке и еврокубках, забил 117 голов.

Чемпион СССР-1965. Серебряный призер-1957, бронзовый-1968. Обладатель Кубка Советского Союза-1968, финалист-1966.

За сборную СССР провел 38 матчей, забил 25 голов.

Олимпийский чемпион-1956.

Скончался 22 июля 1990 года в Москве.

Создатели фильма «Стрельцов» не скрывали, что многое в картине — художественный вымысел и что они не претендуют на полное историческое сходство с судьбой великого советского футболиста. Тем не менее ряд моментов в кино отличаются от происходившего в реальности от слова «совсем».

Прорыв Эдуарда Стрельцова в матче «Торпедо» со «Спартаком». Фото из архива семьи Волковых

Александр Андреевич не похож на Эдуарда Анатольевича

Первое, что бросилось в глаза людям, видевшим Стрельцова вживую или на видео, — исполнитель роли нападающего, актер Александр Петров, вообще не похож на своего персонажа. Причем дело совсем не в сходстве лиц, хотя артиста даже не пытались гримировать — за исключением зачесанной назад копны волос а-ля юный Эдик. Главное — разительный контраст в физических данных.

Рост Эдуарда Анатольевича — 182 сантиметра, боевой вес — 80 килограммов. Очевидцы и партнеры по «Торпедо» и сборной СССР отмечали уникальное сочетание высокой техники и скорости с внушительными габаритами. Они вполне подходят под определение «таранный форвард», но он мог не только продавливать оборону (хотя и это в арсенале было): умел и изящно обыграть одного-двух защитников именно за счет дриблинга, владел тонким пасом — «пятка Стрельцова» вообще стала нарицательным, — а мяч принимал так, что тот «прилипал» к стопе. Именно сплав солидной антропометрии с прекрасным техническим оснащением и великолепным игровым интеллектом сделало Стрельцова самым талантливым человеком в истории советского футбола, нападающим без слабых мест.

Александр Андреевич значительно уступает своему герою — актер почти на 10 сантиметров ниже (174) и намного легче (70 килограмм). Разница сразу бросилась в глаза даже мне, видевшему Стрельцова на поле только в кадрах кинохроники. При том, что искренне считаю Петрова талантом, а большинство созданных им образов характерными и интересными, Саша с Эдуардом Анатольевичем в моем сознании совсем не монтируется. Даже при том, что артист в юности занимался футболом (закончить вынудила травма) и хорошо обращается с мячом. Лично мне он больше напоминает Джано Ананидзе — техничного и легкого спартаковца ростом 171 сантиметр.

Кадр из фильма «Стрельцов». Фото kinopoisk.ru

Драма на даче и арест

Сцена переиначена с начала до конца.

По сценарию, на нарушение режима — отлучку с базы, где сборная СССР готовится к ЧМ-1958, на расположенную неподалеку дачу — Стрельцова подбил друг детства из Перова Василий. Там нападающего спаивает еще одна перовская знакомая, буфетчица Марина, которая потом ложится рядом с пьяным Эдуардом на кровать и, едва тот засыпает, поднимает крик. Из припаркованной у ворот «Волги» на шум летят милицейские опера и товарищ Постников, первый заместитель председателя Всесоюзного комитета физкультуры. Мотив Марины, мечтавшей о замужестве со звездой, — месть нападающему за женитьбу на Алле, девушке, помогавшей футболисту вступить в комсомол. Мотив Постникова, имевшего виды на Аллу, — брак с ней после посадки игрока.

В действительности никаких знакомых из детства на роковой даче не было. Вот как описывал в «СЭ» те трагические события автор летописи отечественного футбола Аксель Вартанян:

«25 мая офицер Советской армии Эдуард Караханов, знакомый Бориса Татушина, пригласил Стрельцова, Огонькова и Татушина в поселок Правда на свою дачу. По дороге Стрельцову и Огонькову представили двух девушек — Марину и Тамару. Тамара, судя по материалам следственного дела и допросам свидетелей, предназначалась Стрельцову. Но Марина с самого момента знакомства навязала центрфорварду такой жесткий прессинг, что подступиться к нему было невозможно. И даже видавший виды нападающий не мог от него освободиться. Вероятно, не очень к тому и стремился. Как бы то ни было, ближе к ночи после обильных возлияний Стрельцов и Марина (добровольно, без принуждения) направились в отведенную им комнату и легли в постель. Через какое-то время (это очень важно) в той же комнате возле ложа на полу расположился Эдуард Караханов. Огоньков с Тамарой остались в машине, а Татушин со своей девушкой Инной покинули дачу.

На следующее утро на стол прокурора Мытищинского района легло заявление от Марины Л.:

«25-го мая 1958 г. на даче, которая находится в поселке Правда, напротив школы, я была изнасилована Стрельцовым Эдуардом. Прошу привлечь его к ответственности.

26/V-58 г.

Л..."

Эдуард Стрельцов в «Торпедо» после заключения. Фото —

Аналогичное заявление последовало и от девушки Огонькова — Тамары.

В тот же день прибывший на тренировочную базу сборной СССР милицейский наряд препроводил Стрельцова, Татушина и Огонькова в «Бутырку». Татушина вскоре отпустили.

27 мая физкульткомитет, не дождавшись начала следствия и решения суда (видимо, не сомневался в его результатах), поспешил отречься от Стрельцова, дисквалифицировав его пожизненно.

В течение трех последующих дней прокурор Мытищинского района получает от тех же лиц еще два заявления. 27 мая от Тамары:

«Прошу считать мое заявление, поданное Вам 26.05.1958 г., об изнасиловании меня гр. Огоньковым неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала не подумав, за что прошу меня извинить».

30 мая — от Марины:

«Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, т. к. я ему прощаю».

28 мая Огонькова освобождают, и дело против него прекращают. Стрельцов остается в неволе. Юридически заявление Марины оформлено неправильно. Слово «прощаю» означало признание факта изнасилования. Куда только глядел адвокат? Не поздно еще было ошибку поправить. Но девушку запугали, предупредив, что в случае дачи ложных показаний она из потерпевшей превратится в обвиняемую. Марина берет второе заявление обратно".

Как видим, с фильмом — ничего общего.

Кадр из фильма «Стрельцов». Фото kinopoisk.ru

Матч с Болгарией на ОИ-1956 — не финал

При просмотре возникает впечатление, что это финал футбольного турнира Олимпиады. Об этом говорят и герои фильма.

На самом деле, игра с болгарами состоялась на стадии полуфинала. Остальное на экране и в жизни совпадает: основное время завершилось нулевой ничьей, в дополнительное Колев открыл счет на 95-й минуте, Стрельцов сравнял на 112-й, а Татушин на 116-й забил победный гол.

В финале же против Югославии Эдуард Анатольевич не играл. Мяч Ильина на 48-й минуте принес СССР золото. По тогдашнему регламенту медали получили только те, кто выходил на поле в решающем матче, поэтому ветеран национальной команды Никита Симонян хотел отдать награду Стрельцову. Но торпедовец отказался.

Эдуард Стрельцов (третий слева) в сборной СССР. Фото Олег Неелов, —

Погоня за поездом: вместе с Ивановым

В европейской отборочной группе 6 ЧМ-1958 первые два места заняли СССР и Польша: команды обменялись домашними победами и по два раза обыграли Финляндию. При равенстве очков регламент предусматривал дополнительный матч за выход в финальный турнир на нейтральном поле. Выбор пал на Лейпциг, куда советская сборная добиралась на поезде из Москвы.

В фильме Стрельцов опоздал к отправлению, ринулся догонять состав, следующий без остановок, на личном автомобиле, в Можайске пересел на грузовик, который привез в город капусту. Водитель вначале не узнал звезду футбола (в одно это категорически не верится с учетом популярности вида спорта и его лучшего форварда во второй половине 50-х) — и тогда Эдуард в качестве доказательства послал кочан точно в вокзальный флюгер ударом ноги.

Дальше начинается экшен в лучших традициях Голливуда: тяжелая машина, виляя между телеграфными столбами, поравнялась с вагоном, партнеры Стрельцова, среди которых был Валентин Иванов, открыли дверь и на полном ходу затащили нападающего внутрь.

Нереальность эпизода также подчеркивает погода: встреча с поляками состоялась 24 ноября 1957 года, сборная уезжала с Белорусского (в кино — с Киевского) вокзала 17-го, но с экрана вовсю светит теплое солнце, и герои одеты очень легко.

На самом деле опоздал не только Эдуард Анатольевич, но и Валентин Козьмич. Причем позже Иванов признавал, что виновником стал он, а не Стрельцов. По личному указанию министра путей сообщения Союза Бориса Бещева, большого болельщика футбола, до которого оперативно довели ситуацию, поезд вопреки инструкции притормозил в Можайске, куда успело такси с двумя торпедовцами.

Кстати, киноописание самой игры тоже отличается от того, что происходило на поле в Лейпциге. В фильме после гола Стрельцова команда начинает праздновать выход на чемпионат мира. В реальности форвард поразил ворота на 31-й минуте — поляки еще долго сопротивлялись, пока Федосов не отправил их в нокаут на 75-й.

Кадр из фильма «Стрельцов». Фото kinopoisk.ru

Никогда не играл против Бразилии

Решение об условно-досрочном освобождении Стрельцова из колонии принято 4 февраля 1963 года. В кино у ворот ИК его встречает тренер Виктор Маслов. Немедленно начинаются изнурительные тренировки, и уже очень скоро Эдуард Анатольевич возвращается и в «Торпедо», и в национальную команду, в составе которой выходит в Лужниках на товарищеский матч с Бразилией. И поражает самого Пеле ударом в «девятку» с центра поля на разминке.

Легенда красивая, но в жизни все происходило намного сложнее. Та встреча состоялась 4 июля 1965 года (наши «сгорели» 0:3, а Король футбола оформил дубль). Тогда как генсек КПСС Леонид Брежнев дал личное указание не препятствовать возвращению Стрельцова на профессиональный уровень в конце 1964-го, уже после завершения сезона, за «Торпедо» Эдуард Анатольевич вновь стал выступать действительно в 1965-м, но в сборную его вызвали только спустя еще полтора года — в октябре 1966-го нападающий вышел на поле против Турции.

После выхода из мест лишения свободы Стрельцов устроился на ЗИЛ и начал обучение во ВТУЗе. До разрешения от Брежнева опальный нападающий мог играть в футбол только за заводскую команду. Именно с ней, а не с матчем против Бразилии, как показано в фильме, связан эпизод с массовым сжиганием болельщиками газет в знак протеста против отсутствия любимого нападающего в составе.

Если в кино зрители едва не запалили лужниковскую БСА, то на самом деле подобный инцидент едва не произошел в Горьком. В 1964 году Стрельцов прибыл туда в составе зиловцев на встречу с командой ГАЗа — и тренер получил указание сверху оставить Эдуарда Анатольевича в запасе. Вот тогда-то собравшиеся на трибунах начали в первом тайме жечь факелы из газет, что грозило обернуться крупным пожаром. Руководству ГАЗа пришлось уступить воле народа — после перерыва Стрельцову разрешили выйти на замену.

Кульминация фильма — тот самый матч с Бразилией. В реальной жизни Эдуард Анатольевич выступал за сборную СССР до 1968 года, а за «Торпедо» — до 1970-го, когда вынужден был завершить карьеру из-за разрыва ахиллова сухожилия.