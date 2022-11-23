Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич
Бланка и Никола — преданные фанаты друг друга. Как старшая сестра, Бланка постоянно поддерживает брата, гордится успехами и делится его фотографиями в своих соцсетях. Кроме этого, спортсменка страстно болела за футболиста во время матча ЦСКА с «Локомотивом» в 2021 году, а также зажигала на трибуне вместе с фанатами сборной Хорватии во время Евро-2020.
Бланка начала тренироваться с самого детства вместе со своим отцом. Из-за высокого роста она идеально подходила для прыжков в высоту, и уже в подростковом возрасте было видно, что она добьется больших успехов. За свою выдающуюся карьеру хорватская прыгунья стала четырехкратной чемпионкой мира, а также выиграла золото чемпионата Европы. Олимпийская вершина спортсменке не покорилась, но она все равно вошла в историю, завоевав серебро (Пекин-2008) и бронзу (Рио-де-Жанейро-2016) Игр.
Долгие годы тренировок и соревнований не оставляли много времени на личную жизнь, но после окончания карьеры она наконец смогла найти свою любовь и создать настоящую семью. Буквально на днях у спортсменки и ее супруга родился ребенок.
Источник фото: Getty Images, Global Look Press, соцсети