Ноги от ушей и преданность семье. Как живет и выглядит легендарная хорватка Влашич

Четырехкратная чемпионка мира и сестра футболиста сборной Хорватии и экс-игрока ЦСКА.

Бланка Влашич родилась в спортивной семье: ее мама занималась баскетболом и лыжными гонками, а отец — десятиборьем. Неудивительно, что и дети последовали примеру своих родителей и увлеклись спортом на профессиональном уровне. Бланка стала прыгуньей в высоту, ее брат Марин — гандболистом, а знакомый нам бывший игрок ЦСКА Никола — футболистом. Еще один младший брат Лука выбрал другую работу, он — физиотерапевт.

Бланка и Никола — преданные фанаты друг друга. Как старшая сестра, Бланка постоянно поддерживает брата, гордится успехами и делится его фотографиями в своих соцсетях. Кроме этого, спортсменка страстно болела за футболиста во время матча ЦСКА с «Локомотивом» в 2021 году, а также зажигала на трибуне вместе с фанатами сборной Хорватии во время Евро-2020.

Бланка начала тренироваться с самого детства вместе со своим отцом. Из-за высокого роста она идеально подходила для прыжков в высоту, и уже в подростковом возрасте было видно, что она добьется больших успехов. За свою выдающуюся карьеру хорватская прыгунья стала четырехкратной чемпионкой мира, а также выиграла золото чемпионата Европы. Олимпийская вершина спортсменке не покорилась, но она все равно вошла в историю, завоевав серебро (Пекин-2008) и бронзу (Рио-де-Жанейро-2016) Игр.

Долгие годы тренировок и соревнований не оставляли много времени на личную жизнь, но после окончания карьеры она наконец смогла найти свою любовь и создать настоящую семью. Буквально на днях у спортсменки и ее супруга родился ребенок.

Источник фото: Getty Images, Global Look Press, соцсети