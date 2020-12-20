Жители Лондона начали массово покидать город после объявления о новых ограничениях
Жители Лондона массово стали покидать столицу Британии после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о введении 20 декабря новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сообщает Daily Mail.
На основных автомагистралях, а также вокзалах, связывающих Лондон с другими частями страны, образовались огромные пробки.
Объявленный Джонсоном четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.
Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.
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