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Жители Лондона начали массово покидать город после объявления о новых ограничениях

21:45
Эпидемия коронавируса в Лондоне. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Лондоне. Фото Reuters
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Жители Лондона массово стали покидать столицу Британии после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о введении 20 декабря новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

На основных автомагистралях, а также вокзалах, связывающих Лондон с другими частями страны, образовались огромные пробки.

Объявленный Джонсоном четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.

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