Жители Лондона начали массово покидать город после объявления о новых ограничениях

Жители Лондона массово стали покидать столицу Британии после заявления премьер-министра Бориса Джонсона о введении 20 декабря новых ограничительных мер, связанных с коронавирусом, сообщает Daily Mail.

На основных автомагистралях, а также вокзалах, связывающих Лондон с другими частями страны, образовались огромные пробки.

Last train out of Saigon. Queue at St Pancras as we wait to board the Leeds bound train. pic.twitter.com/cFDBDNnYFC — Harriet Clugston (@HarrietClugston) December 19, 2020

Объявленный Джонсоном четвертый (максимальный) уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря.