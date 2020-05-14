Жена Тарасова похвалила Россию за своевременно введенные ограничения

Анастасия Тарасова, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, похвалила Россию за готовность к экстренной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Она оценила меры, веденные в стране.

— Дорогие мои друзья и подписчики! Вот, казалось бы, и подходит к концу режим самоизоляции! — написала Тарасова в своем Instagram. — Кажется, что скоро зашумит и засуетится жизнь в большом мегаполисе и все будет как прежде! Но это далеко не так! Конечно, режим самоизоляции оправдал себя, и благодаря своевременно введенным ограничениям Россия избежала резкого всплеска эпидемии. Мы смогли максимально быстро и качественно подготовиться к этой ситуации (не говоря уже о помощи другим странам).

Теперь главное, чтобы эти титанические усилия и колоссальный труд наших врачей не сошли на нет! Давайте поможем нашей стране, нашим врачам своим ответственным подходом к этому вопросу! Вопросу правильного выхода из режима самоизоляции! Помните! Вы ответственны не только за свою жизнь, но и за жизнь рядом живущего, рядом идущего, рядом работающего человека! На кону стоят жизни людей! И очень важно сейчас не допустить отката назад и не свести к минимуму титанический труд такого количества людей! Прошу всех и каждого помнить о соблюдении элементарных санитарно-гигиенических мер (маски, перчатки), быть уважительными друг к другу! Несмотря на непростую ситуацию в мире, стране и каждой семье! Уверена, этот кризис затронул в разной степени многих! И да — сейчас будет нелегко! Но давайте будем ответственны и дружны в этой ситуации. Поможем нашей стране как можно безболезненнее выйти из этого кошмара!