WhatsApp перестанет работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram), прекратит работать на смартфонах с устаревшей операционной системой Android в октябре 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт справочного центра соцсети.

«Начиная с 24 октября 2023 года приложение будет поддерживаться только операционными системами Android версии 5.0 и выше», — говорится на сайте.

Перед прекращением поддержки устаревших ОС пользователям придет несколько уведомлений от WhatsApp

На данный момент приложение WhatsApp работает на устройствах с операционной системой Android версии 4.1 и новее, а также на iPhone с установленной операционной системой iOS 12 или выше.

Ранее стало известно, что мессенджер WhatsApp отказался выпускать в России обновление, в котором доступны публичные каналы.