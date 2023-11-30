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Сегодня, 11:59

Виктория Лопырева оштрафована на 120 тысяч рублей за непредоставление налоговой декларации

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Виктория Лопырева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева оштрафована за непредоставление налоговой декларации, сообщает Mash.

По данным источника, Лопырева не оплатила транспортный налог, а также налог на имущество и штраф за налоговое правонарушение.

Большую часть времени Лопырева находится в Дубае, также модель заявляла, что получила золотую визу от правительства ОАЭ.

Лопырева встречалась с нападающим Федором Смоловым, пара распалась в мае 2015 года.

5 февраля 2019 года модель родила сына, которого назвала Марк Лионель.

Источник: Telegram-канал Mash
Виктория Лопырева
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