В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на 10.40 по московскому времени 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 38,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317) и Свердловской области (240).

Всего на данный момент в России в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.