В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 008 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 575), Санкт-Петербурге (2 668), Московской области (949), Нижегородской области (448) и Свердловской области (385).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.