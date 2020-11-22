В России за сутки — 24 581 новый случай коронавируса
10:34
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлен 24 581 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 23,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 401 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 18 008 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 575), Санкт-Петербурге (2 668), Московской области (949), Нижегородской области (448) и Свердловской области (385).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 089 329 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 179 летальных исходов, выздоровели 1 595 443 человека.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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