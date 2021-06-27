В Москве выявлено более шести тысяч новых случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявлено 6 723 новых случаев коронавируса, информирует Оперштаб Москвы. Это на 1 734 случаев меньше, чем в предыдущий день.

Москва лидирует по количеству зараженных среди всех регионов России. За последние сутки в стране выявлено 20 538 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

После Москвы наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Московской области — 2 608. Далее идут Санкт-Петербург (1 298), Нижегородская область (334) и Республика Бурятия (305).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 451 291 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 133 282 летальных исхода, выздоровели 4 956 714 человек.