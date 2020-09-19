Умер ведущий «Русского лото» и известный болельщик «Спартака» Михаил Борисов

Ведущий «Русского лото» и известный болельщик «Спартака» Михаил Борисов ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщают «Известия».

19 сентября актер был госпитализирован с пневмонией в Москве во время съемок из-за ухудшения самочувствия.

По информации РЕН ТВ, у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, Борисов был введен в состояние медикаментозной комы. Позже актер скончался.