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Умер ведущий «Русского лото» и известный болельщик «Спартака» Михаил Борисов

19 сентября 2020, 23:40
Михаил Борисов. Фото Youtube.com
Михаил Борисов. Фото Youtube.com
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Ведущий «Русского лото» и известный болельщик «Спартака» Михаил Борисов ушел из жизни на 72-м году жизни, сообщают «Известия».

19 сентября актер был госпитализирован с пневмонией в Москве во время съемок из-за ухудшения самочувствия.

По информации РЕН ТВ, у Борисова было диагностировано воспаление легких. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ, Борисов был введен в состояние медикаментозной комы. Позже актер скончался.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1062869/2020-09-19/skonchalsia-vedushchii-russkogo-loto-mikhail-borisov

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