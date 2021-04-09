Главное о коронавирусе в России и мире на 9 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на пятницу, 9 апреля, за последние сутки в России выявлено 9 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 558 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2421), Санкт-Петербурге (703), Московской области (594), Нижегородской области (249) и Ростовской области (242)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 623 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 247 летальных исходов, выздоровели 4 248 700 человек.

— Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что требование носить маски в офисах можно будет снять, когда все сотрудники переболеют коронавирусом или вакцинируются от инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 9 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 134 588 404.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 717 404 человека. Далее идут Бразилия (13 286 324) и Индия (13 060 542).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 573 856. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (345 287) и Мексика (206 146).

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