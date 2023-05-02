Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 13:10

Умер модельер Валентин Юдашкин

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валентин Юдашкин.
Фото Global Look Press

Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщает Первый канал. В октябре ему исполнилось бы 60 лет.

Популярность Юдашкину принесла коллекция «Фаберже» (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. С воодушевлением публика восприняла платья а'ля яйца Фаберже. Одно из этих платьев позже было передано в Лувр.

Работы Юдашкина являются экспонатами Музея костюма в Лувре, Государственного исторического музея в Москве, Калифорнийского музея моды.

Источник: Первый канал
15
4
Читайте также
Мирра Андреева проиграла Соболенко в четвертом круге турнира в Мадриде
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и болельщика клуба Малосолова

Экс-президент Олимпийского комитета рассказал необычную историю знакомства с Юдашкиным
Новости
RSS RSS
Все новости