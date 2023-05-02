Умер модельер Валентин Юдашкин

Умер модельер Валентин Юдашкин, сообщает Первый канал. В октябре ему исполнилось бы 60 лет.

Популярность Юдашкину принесла коллекция «Фаберже» (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели высокой моды. С воодушевлением публика восприняла платья а'ля яйца Фаберже. Одно из этих платьев позже было передано в Лувр.

Работы Юдашкина являются экспонатами Музея костюма в Лувре, Государственного исторического музея в Москве, Калифорнийского музея моды.