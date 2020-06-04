«Старик просто охранял свой магазин». Реакция Тактарова на избиение человека в США

Бывший боец UFC, россиянин Олег Тактаров поделился мнением о протестах в США в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

«Город Даллас штата Техас? Это то самое безопасное место в США, где я начал свое американское путешествие в 1995 году? Старик просто охранял свой магазин», — написал в Instagram Тактаров под видео, на котором толпа избивает человека.

25 мая полицейские задержали 46-летнего Флойда в Миннеаполисе при этом один светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.