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Совфед одобрил закон о введении паспорта болельщика

12:48
Совфед одобрил закон о введении паспорта болельщика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Совфед одобрил закон о введении паспорта болельщика. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Оформить паспорт можно будет на «Госуслугах». Он будет выглядеть, как электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира.

Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID, который нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/13291995

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Виктория Кравченко все материалы автора

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