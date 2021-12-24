Совфед одобрил закон о введении паспорта болельщика

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Оформить паспорт можно будет на «Госуслугах». Он будет выглядеть, как электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира.

Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID, который нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.