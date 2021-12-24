Вячеслав Колосков не видит никаких преимуществ введения Fan ID

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID для доступа на соревнования.

«В связи с введением Fan ID могут возникнуть проблемы с посещаемостью футбола. Не все готовы к тому, чтобы проходить эти лишние хлопоты с заполнением всяких бумаг, получением паспорта болельщика. Кто-то отнесется с пониманием, кто-то, как фанаты «Зенита», проигнорирует это. У меня нет здесь четкой позиции: я больше против, чем за.

Не вижу пока никаких преимуществ введения этого паспорта. Ведь никто толком не объяснил, для чего это. Якобы это обеспечит дополнительную безопасность, но не очень ясно, как это все будет осуществляться. Ты получил паспорт, пришел на стадион, у тебя что ль постоянное место? Конечно, нет — человек мигрирует", — сказал Колосков.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID, которое нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.