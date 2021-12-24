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Суд над бывшим главой фан-клуба «Спартака» пройдет 27 декабря

12:14
Валентин Коршунов.
Валентин Коршунов.

По информации «СЭ», суд над бывшим директором фан-клуба «Спартака» Валентином Коршуновым по делу о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия (ч. 3 ст. 144 УК) пройдет 27 декабря.

20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» (3:4) Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову.

Он был задержан сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тысяч рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.

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