Российская вакцина от коронавируса включена в список перспективных. Первые результаты исследования появятся в начале июля

Первые результаты исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях появятся в России в начале июля, сообщает РИА «Новости».

Российские ученые уже начали испытывать экспериментальную вакцину на себе. Первые результаты клинических испытаний будут свидетельствовать, что выбранная учеными стратегия оказалась верной или неверной.

Биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком. Всемирная организация здравоохранения включила вакцину от коронавируса, которую разрабатывают в Московском государственном университете, в перечень перспективных.