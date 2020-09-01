Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова отправили назад деньги, которые им перевел Михаил Ефремов

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отправили назад компенсацию, которую им перевел артист.

«Сегодня также были приобщены к делу телеграммы от Захаровых, подтверждающие их отказ от денег, которые перевел Михаил Ефремов. Мои доверители не раз сообщали, что им не нужны деньги от подсудимого», — заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский. (Анатолий Курагин)

Речь идет о 200 тысячах рублей, которые Ефремов перевел вдове, сыновьям и брату Захарова. Как уточняет Telegram-канал Mash, старший сын Захарова от компенсации отказываться не стал, уменьшив сумму иска с 7,5 миллиона рублей до 7,3 миллиона рублей.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.