«Распутство в вульгарных трусах». На стадионе ЧМ-2018 в Ростове прошла скандальная фотосессия моделей

На стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону прошла скандальная фотосессия моделей в нижнем белье, информирует Telegram-канал Baza.

В середине августа в администрацию стадиона «Ростов Арена» поступил запрос от местного агенства, которое хотело провести фотосессию на арене чемпионата мира-2018. Исходя из заявки, планировалась фотосессия в купальниках на трибунах. Менеджер коммерческого отдела получила запрос и отправила его дальше. В итоге, съемка была согласована.

Уже в ходе самой фотосессии оказалось, что модели будут сниматься не в купальниках, а в нижнем белье, и не только на трибунах, но и на поле. Один из сотрудников клуба заметил происходящее и написал жалобу на «распутство в вульгарных трусах». Из-за этого разразился скандал, который дошел до губернатора региона, которому сказали, что на стадионе «Ростов Арена» снимали видео для взрослых. Он приказал срочно найти и наказать виновных. В итоге был уволен менеджер, которая направила заявку на фотосессию на стадионе своему начальству, подчеркивает Telegram-канал.