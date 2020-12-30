Путин подписал закон о порядке выдвижения России на проведение международных турниров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет порядок выдвижения России и российских городов кандидатами на проведение международных спортивных состязаний.
Изменения внесены в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Закон нацелен на то, чтобы уточнить полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта.
В этом документе также уточняется порядок выдвижения РФ, городов РФ в качестве кандидатов на право проведения международных физкультурных и спортивных мероприятий, подготовки и проведения таких мероприятий на территории страны.
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