Пушков назвал акцию на Формуле-1 началом «экспансии псевдо-ценностей»

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что акция по поддержке движения Black Lives Matter на «Формуле-1» является началом экспансии новых псевдо-ценностей.

— Это — только начало экспансии новых псевдо-ценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм — международные организации, — написал Пушков в Telegram-канале.

На гонке «Гран-при Австрии» шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.