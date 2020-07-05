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Пушков назвал акцию на Формуле-1 началом «экспансии псевдо-ценностей»

5 июля 2020, 19:02
Алексей Пушков. Фото twitter.com/Alexey_Pushkov.
Алексей Пушков. Фото twitter.com/Alexey_Pushkov.
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Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что акция по поддержке движения Black Lives Matter на «Формуле-1» является началом экспансии новых псевдо-ценностей.

— Это — только начало экспансии новых псевдо-ценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм — международные организации, — написал Пушков в Telegram-канале.

На гонке «Гран-при Австрии» шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.

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