Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Об этом сообщает сайт ведомства.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек, — говорится в сообщении. — Кроме того, прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя — М. Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования».

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.