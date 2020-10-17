Премия «Народный комментатор» — у Алексея Попова!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Попов стал победителем номинации «Народный комментатор» в рамках торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
Голосование в течение двух месяцев проходило на сайте «СЭ». Участие приняли свыше 150 000 пользователей.
Вручены также специальные призы от партнеров Церемонии. Специальный приз «Голос профессии» от «Роза Хутор» достался Владимиру Гомельскому, а компания «Инград», которая в этом году припаяла активное участие в организации торжественной церемонии, вручила Премию «Признание» нашему коллеге Виктору Гусеву.
Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.