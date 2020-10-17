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Премия «Народный комментатор» — у Алексея Попова!

18:15

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Алексей Попов стал победителем номинации «Народный комментатор» в рамках торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Голосование в течение двух месяцев проходило на сайте «СЭ». Участие приняли свыше 150 000 пользователей.

Вручены также специальные призы от партнеров Церемонии. Специальный приз «Голос профессии» от «Роза Хутор» достался Владимиру Гомельскому, а компания «Инград», которая в этом году припаяла активное участие в организации торжественной церемонии, вручила Премию «Признание» нашему коллеге Виктору Гусеву.

Мероприятие проходит в Олимпийском комитете России при строжайшем соблюдении всех мер предосторожности, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Для всех участников обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции, для обеспечения которой предусмотрена соответствующая рассадка в зале. (Дмитрий Коржиков)

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