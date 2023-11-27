На Новый год россияне будут отдыхать десять дней.

Список праздников и выходных в 2024 году, предложенный Минтруда РФ, был подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. При этом нас ждут длинные новогодние каникулы.

Новогодние праздники

В январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января включительно. Однако праздничные дни начнутся раньше, ведь 30 и 31 декабря 2023 года станут выходными днями, так как выпадают на субботу и воскресенье. 29 декабря — сокращенный рабочий день. Таким образом граждане России будут отдыхать в этом году целых 10 дней.

Рождество выпадает на воскресенье, 7 января, а предпраздничный день — на субботу, 6 января. Эти выходные будут перенесены на 10 мая и 31 декабря 2024-го. Первым рабочим днем в 2024 году станет вторник, 9 января.

Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия