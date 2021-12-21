«Мужик всегда отвечает за слова!»: новое видео избиения фигуриста Соловьева
В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео избиения фигуриста, олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьева возле одного из караоке-клубов в центре Москвы.
На кадрах запечатлено, как один из молодых людей начинает выяснять со спортсменом отношений.
«Ты мужик? Мужик? Мужик всегда отвечает за свои слова! Ты это сказал?», — кричит молодой человек в черной кофте.
Когда Соловьев делает движение в сторону оппонента, тот сразу пускает в ход кулаки. Его на помощь приходит еще один человек.
«Тише будь! ***, Егор, что за ***?», — кричит участник избиения своему другу, который стал разнимать драку.
Конфликт произошел в ночь на 21 декабря. Соловьев отдыхал вместе со своей гражданской женой Анной Сидоровой. К девушке и ее подругам, со слов менеджера спортсмена, пристали трое парней. Фигурист заступился за дам и был избит. Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.
Как сообщили в столичной полиции, по горячим следам были задержаны двое молодых людей. По информации РЕН ТВ, это 18-летние юноши. Они были доставлены в отдел сразу после драки.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/917995-video-izbieniia-figurista-soloveva
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