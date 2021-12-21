Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Боец ММА Шлеменко резко высказался об избиении фигуриста Соловьева

19:45
Теги:

Боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

Анна Сидорова и&nbsp;Дмитрий Соловьев. Олимпийский чемпион попал в больницу после избиения в Москве. Он защищал свою девушку

«За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Да и не первый раз такое случается, когда толпой нападают на одного. Просто сейчас есть много камер, больше резонанса. И если есть видео, на котором видно, что больше, чем один человек избивает жертву, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Что ответить нападавшим? А что мне им ответить? Слабаки! Позор! Нападать втроем... Я таким слабаком никогда не был», — сказал Шлеменко «СЭ».

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также
Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года
В МГУ прокомментировали инцидент с участием отца 9-летней студентки
2
Реклама