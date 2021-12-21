Боец ММА Шлеменко резко высказался об избиении фигуриста Соловьева

Боец ММА Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал избиение фигуриста Дмитрия Соловьева.

«За такое нужно отвечать по всей строгости закона. Да и не первый раз такое случается, когда толпой нападают на одного. Просто сейчас есть много камер, больше резонанса. И если есть видео, на котором видно, что больше, чем один человек избивает жертву, то это должно быть отягчающим обстоятельством. Что ответить нападавшим? А что мне им ответить? Слабаки! Позор! Нападать втроем... Я таким слабаком никогда не был», — сказал Шлеменко «СЭ».

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.