Коронавирус в России: главное на утро 2 июня

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 037 летальных исходов, выздоровело 186 985 человек.

— Мосгордума внесла в Госдуму проект поправок в Трудовой кодекс, которые закрепят нормы удаленной работы. Авторы законопроекта считают, что выработанные за время карантинных мер нормы дистанционной работы не потеряют актуальность после стабилизации ситуации.

— В Министерстве обороны удачно испытали на животных вакцину от коронавируса. Исследования, проведенные на обезьянах и хомяках, показали безопасность препарата, сообщил начальник исследовательского института ведомства Сергей Борисевич.

— Пенсионный фонд России перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет для поддержки в условиях пандемии коронавируса. Сообщается, что общая сумма выплат составит 222 миллиарда рублей, а выплаты получат около 10 миллионов семей страны.

— Из инфекционной больницы в Коммунарке за три месяца выписали 85 процентов пациентов, поступивших с заражением коронавирусом.