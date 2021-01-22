Кипр откроется для туристов с 1 марта

Кипр с 1 марта откроет границы для российских туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Cyprus Mail. Если тест на коронавирус при прибытии не будет положительным, то им не придется проходить обязательный карантин.

Помимо России, страну смогут посещать туристы еще из 55 стран. В их число входят страны ЕС, Великобритания, Украина, Белоруссия и другие.

Государства разделят на три категории: представители «красной категории» должны будут сдать тест ПЦР для въезда и еще один — при прибытии. «Оранжевая категория» сдает только для въезда, «зеленой» тесты не требуются. Россия, скорее всего, войдет в первую категорию.