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Сегодня, 13:49

Игрок «Металлурга» не оплатил счет и укусил за палец полицейского в московском кафе

Алина Савинова
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Нападающий «Марьинских кабанчиков» и «Металлурга» Артем Мелкумов в нетрезвом состоянии отказался оплачивать счет в кафе «Кружка» на Нижней Радищевской в центре Москвы. Прибывшего полицейского он укусил за палец, сообщает SHOT.

По информации источника, 27-летний хоккеист-любитель отдыхал с друзьями в московском заведении. Когда принесли счет, мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, не стал по нему платить. Сотрудники кафе вызвали полицию. Однако спортсмен начал агрессивно себя вести по отношению к стражам порядка и не реагировал на их требования угомониться.

Полицейские попытались заковать хоккеиста в наручники, но тот укусил 26-летнего сержанта полиции за палец, которому потребовалась помощь медиков из-за рваной раны. Нападающего «Металлурга» удалось задержать и на данный момент он находится под подпиской о невыезде. Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти.

Источник: https://t.me/shot_shot/55791
Хоккей
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