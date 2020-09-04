«Господи, пошли ему сил, смирения и людского милосердия!» Актриса сериала «Кухня» высказалась про Ефремова

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель «Элеон» Елена Ксенофонтова высказалась о коллеге по профессии Михаиле Ефремове, который находится на скамье подсудимых по резонансному делу о смертельном ДТП.

— Господи, пошли ему сил, смирения и людского милосердия! — написала Ксенофотнова в социальных сетях.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Находившегося за рулем курьера интернет-магазина Сергея Захарова госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Через несколько часов мужчина скончался.

Экспертиза зафиксировала, что актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал. Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.