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В Башкирии допустили заполняемость трибун на матчах РПЛ до 85 процентов

11:42

Власти Башкирии разрешили заполнять трибуны на матчах РПЛ на 85 процентов, а на матчах КХЛ — на 70 процентов.

Смягчение требований коснулось и других видов спорта. Мероприятия на открытом воздухе можно проводить с 85 процентов посещаемости, а на закрытых аренах — с 70.

— Проведение матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги разрешается при условии заполнения трибун не более 85 процентов от вместимости стадиона, матчей Континентальной хоккейной лиги — при условии заполнения трибун не более 70 процентов от вместимости арены, — приводит ТАСС слова из сообщения от пресс-службы главы республики.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10576575

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