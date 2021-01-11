Главное о коронавирусе в России и мире на 11 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 786 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 646), Санкт-Петербурге (3 004), Московской области (1 315), Нижегородской области (474) и Воронежской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 425 269 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исхода, выздоровело 2 800 675 человек.

— 10 января в России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Им заразился россиянин, который недавно вернулся из Великобритании.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 11 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 90 791 433.

Первое место по числу зараженных занимают США — 22 917 334 человек. Далее идут Индия (10 467 431) и Бразилия (8 105 790).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 383 275. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (203 140) и Индия (151 195).

— Британия стала пятой страной в мире, где число заразившихся коронавирусом превысило 3 млн. Больше 50 тыс. случаев заражения в день регистрируются в королевстве двенадцатые сутки подряд, включая максимальные 68 тыс. случаев, зафиксированных 8 января.

— На Кипре во второй раз с начала пандемии вводят карантин. Жителям можно покидать дома только по необходимости и после отправки сообщения с указанием цели поездки. Универмаги, крупные ТЦ, кинотеатры, парикмахерские и тренажёрные залы будут закрыты.

— Антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки зафиксирован в Мексике — 16 105 новых случаев.