«Это большая трагедия». Реакция сына Михаила Ефремова на ДТП с участием актера

Никита Ефремов, сын актера и болельщика «Спартака» Михаила Ефремова, прокомментировал новость о смертельном ДТП с участием своего отца.

«Я, конечно, понимаю, что очень большая трагедия, — сказал Ефремов-младший. — Я сам нахожусь на эмоциях. Не думаю, что было бы грамотно сейчас это комментировать. Пока оставлю эту ситуацию без комментариев. мне эта вся ситуация больно отзывается».

Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. Позднее стало известно, что пострадавший в результате аварии водитель Сергей Захаров скончался в реанимации.

В соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения. На ней видно, что автомобиль Ефремова на большой скорости пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и врезается в фургон. Оба автомобиля по инерции задевают другие машины.