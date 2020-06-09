«Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль». Сын и племянник погибшего водителя требуют наказания для Ефремова

Сын погибшего водителя Сергея Захарова Виталий и племянник Андрей требуют наказать актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

«Как я узнал о трагедии? Брат позвонил. Я был дома, — сказал Виталий Захаров. — Конечно, я хотел бы, чтобы его (Ефремова — Прим. «СЭ») наказали по закону».

«Не понимаю людей, у которых достаточно много денег — у них такси, личный водитель, — отметил Андрей Захаров. — Если все сойдет на тормозах, тогда надо всем садиться пьяными за руль».

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона, 58-летний Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.