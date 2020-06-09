Актер Иван Охлобыстин на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.

— Предворяя болезненные вопросы, отвечу всем заинтересованным вопросом же: «А чтобы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?» Если у вас есть сердце, вы не сможете ответить.

Скажу так: единственное что я могу сейчас сделать, так это не допустить, чтобы он, в приступе очередного безумия, совершил второй смертный грех.

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.