Скончался призер Олимпиады Юрий Пименов

На 62-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России – Юрий Пименов, информирует официальный сайт Федерации гребного спорта России.
– Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, все гребное сообщество скорбит вместе с вами, – говорится в сообщении.
Дополнительная информация
http://rowingrussia.ru/blog/2019/04/19/na-62-m-godu-zhizni-skonchalsya-pimenov-yurij-igrevich/
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