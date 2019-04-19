Скончался призер Олимпиады Юрий Пименов

На 62-м году жизни скончался серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта, тренер сборной России – Юрий Пименов, информирует официальный сайт Федерации гребного спорта России.

– Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования всем родственникам и друзьям Юрия Игоревича, все гребное сообщество скорбит вместе с вами, – говорится в сообщении.