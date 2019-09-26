Дмитрий Ковалев утвержден на посту главного тренера сборной России по гребле

Президиум Федерации гребного спорта России (ФГСР) утвердил бронзового призера чемпионата мира 1999 года Дмитрия Ковалева на пост главного тренера национальной сборной. Об этом сообщил глава ФГСР Алексей Свирин. Заседание президиума федерации прошло в Москве.

— Дмитрий Ковалев утвержден на пост главного тренера сборной России, — цитирует ТАСС Свирина. — Главная задача сейчас — завоевание максимального количества олимпийских лицензий.

Ранее пост главного тренера сборной занимал Николай Спинев. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.